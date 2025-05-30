Махир Мамедов остался на посту главы Федерации шахмат Азербайджана

В Федерации шахмат Азербайджана прошли выборы президента, заместителей, а также исполкома организации.
Махир Мамедов переизбран на пост президент Федерации шахмат Азербайджана. Возглавлять организацию Мамедов будет еще четыре года, сообщают СМИ.
Сообщается, что Фаик Гасанов займет пост первого вице-президента, Бахтияр Мамедов и Ягуб Гусейнов будут работать на должности вице-президентов.
Путем выборов также был сформирован исполком Федерации. В управляющий орган вошли Махир Мамедов, Фаик Гасанов, Сархан Гашимов, Айнур Софиева, Эльнур Алиев, Бахтияр Мамедов и Ягуб Гусейнов.
Отметим, что в этом году в Азербайджане проходит серия открытых шахматных турниров с участием приглашенных иностранных гроссмейстеров. Так, с 18 по 25 июня пройдет Sheki Open в Шеки. Другие города страны также примут турниры до конца года.