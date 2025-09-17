Махачкалинское "Динамо" уступило дома ЦСКА

ФК "Динамо" Махачкала играл сегодня в Каспийске с московским ЦСКА в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. Исход противостояния решил точный удар хавбека армейцев Кирилла Глебова.

В дагестанском Каспийске только что завершилась встреча 15-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским ЦСКА. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Единственный мяч забил на 75-й минуте полузащитник столичной команды Кирилл Глебов.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 14 очков. ЦСКА с 33 очками располагается на первом месте.