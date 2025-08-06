Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Акроном"

матч между футбольными клубами “Динамо“ Махачкала и “Акрон“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Акрон“
В Каспийске состоялась встреча 4-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и тольяттинским "Акроном". Команды сыграли вничью 1:1.

В Каспийске состоялась встреча 4-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и тольяттинским "Акроном". Команды сыграли вничью 1:1.

На гол, забитый на 42-й минуте защитником динамовцев Джемалом Табидзе, гости ответили точным ударом нападающего Жилсона Тавареша на 84-й минуте.

На данный момент махачкалинское "Динамо" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице национального первенства, в активе команды 5 очков. "Акрон" с 6 очками находится на 5-м месте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1235 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.