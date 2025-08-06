Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Акроном"

В Каспийске состоялась встреча 4-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и тольяттинским "Акроном". Команды сыграли вничью 1:1.
На гол, забитый на 42-й минуте защитником динамовцев Джемалом Табидзе, гости ответили точным ударом нападающего Жилсона Тавареша на 84-й минуте.
На данный момент махачкалинское "Динамо" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице национального первенства, в активе команды 5 очков. "Акрон" с 6 очками находится на 5-м месте.