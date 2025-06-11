Черчесов вернулся в "Ахмат"

Станислав Черчесов возглавил грозненский "Ахмат". Российский специалист уже руководил клубом из Чечни с 2011 по 2013 годы.

Российский специалист Станислав Черчесов продолжит свою тренерскую карьеру в грозненском "Ахмате", информация о назначении опубликована на официальном сайте команды.

Отмечается, что трудовое соглашение с новым наставником клуба из Чеченской Республики рассчитано на три года. Отмечается, что специалист проведет сегодня первую тренировку с новой командой.

Стоит добавить, что Черчесов с 2011 по 2013 годы руководил грозненским клубом. В сезоне 2012-2013 под его главенством команда показала на тот момент лучший результат в РПЛ – 8 место.

Сразу после подписания контракта тренер поделился своими эмоциями. Он выразил надежду на успешную работу. Кроме того, Черчесов пригласил всех жителей республики на матчи "Ахмата".