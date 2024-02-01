Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Беларуси поздравил президента Азербайджана с победой, которую Ильхам Алиев, по данным exit poll, одержал на выборах главы государства. Как следует из опросов, он набрал более 90% голосов.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного звонка поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента, которые прошли сегодня в Азербайджане.

Глава белорусского государства пожелал Ильхаму Алиеву успехов в деятельности во имя развития и процветания Азербайджана. Президент АР выразил благодарность за внимание и поздравления.

Президенты выразили уверенность в том, что дружественные отношения между странами будут укрепляться и в дальнейшем. Кроме того, Лукашенко и Алиев обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

По данным трех exit poll, действующий глава государства набрал около 92-93% голосов избирателей.

Ранее с победой Ильхама Алиева поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.