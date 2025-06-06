The Times: Лондон ввел санкции против двух министров Израиля за их позицию по ситуации в Газе.

Великобритания ввела санкции против главы Минфина Израиля Бецалеля Смотрича, а также против главы Министерства национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, передает The Times.

Как сообщает британское издание, решение принято на фоне "чудовищных заявлений о Газе" израильских политиков. Отмечается, что Тель-Авив официально уведомлен о введении рестрикций.

Бен-Гвир заявил, что санкции не повлияют на его работу в правительстве страны. Он также отметил, что даст и "практический" ответ на рестрикции Лондона.

"Мы пережили фараона, мы также переживем Кира Стармера. Я буду продолжать работать на Израиль и народ Израиля без страха и запугивания!"

– Итамар Бен-Гвир

Ранее Бен-Гвир выступил резко против спонсирования Газы со стороны Израиля в гуманитарных целях, отметив, что предоставление помощи "немыслимо" на фоне того, что палестинское население якобы одобряло действия ХАМАС.