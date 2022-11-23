"Локомотив" из Ярославля впервые завоевал Кубок Гагарина КХЛ

Ярославский "Локомотив" победил "Трактор" из Челябинска и завоевал Кубок Гагарина. Клуб впервые в своей истории стал обладателем данного трофея.

В Ярославле прошел пятый матч финальной серии Кубка Гагарина КХЛ между местной командой "Локомотив" и челябинским "Трактором".

Победу со счетом 2:1 в этой игре одержал коллектив из Ярославля. По итогам трех периодов была зафиксирована ничья, но в овертайме сильнее оказались "железнодорожники".

Успех в данном матче позволил ярославской команде взять вверх в финальной серии до четырех побед (4:1) и завоевать Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что "Локомотив" стал обладателем главного трофея КХЛ впервые в своей истории. До этого ярославцы дважды выходили в финал, которые они проиграли.