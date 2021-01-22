Вестник Кавказа

Россияне обеспечили себе завоевание Кубка Стэнли

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель России гарантировал победу в Кубке Стэнли НХЛ. "Флорида", в составе которой играют два россиянина, вышла в полуфинал турнира.

В составе всех пробившихся в полуфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги клубов выступают представители России.

Ночью последнюю путевку завоевала команда "Флорида", которая в решающей встрече четвертьфинала одолела "Торонто", в котором отсутствуют российские хоккеисты.

Матч завершился со счетом 6:1, а самая серия – 4:3 в пользу "пантер". Ворота "Флориды" в победной игре защищал Сергей Бобровский, отразивший 19 бросков соперника из 20.

В полуфинале "пантерам" предстоит сразиться с "Каролиной", в ее составе играют четверо россиян: голкипер Петр Кочетков; защитники Александр Никишин и Дмитрий Орлов; форвард Андрей Свечников.

Что касается "Флориды", то, помимо Бобровского, за нее выступает защитник Дмитрий Куликов.

Во вторую путевку в финал разыграют Даллас" с защитником Ильей Любушкиным и нападающим Евгением Дадоновым и "Эдмонтон", где выступает форвард Василий Подколзин.

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