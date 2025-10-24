Логистический центр Wildberries начали строить в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии развернулось строительство логистического центра Wildberries. После его запуска товары с WB жителям Кавказа будут доставляться быстрее.
В Северной Осетии стартовали работу по строительству логистического центра Wildberries.
Проект реализует компания РВБ, логистический центр появится возле села Гизель в Пригородном районе республики. Место выбрано неслучайно, склады будут строить поблизости от федеральной трассы, что позволит эффективно наладить логистику в регионе.
Появление логистического центра создаст новые рабочие места, привлечет инвестиции и откроет возможности для регионального бизнеса по работе с Wildberries. Кроме того, новый хаб сделает доставку товаров по СКФО более быстрой, передает портал sk-news.