Ливень внес коррективы в расписание работы аэропорта "Внуково"

Власти столичного международного аэропорта "Внуково" внесли изменения в расписание некоторых рейсов после подтопления, которое случилось из-за мощного вечернего ливня, обрушившегося на Москву.

Вечерний ливень, обрушившийся на Москву, внес свои коррективы в работу одной из крупнейших авиагаваней столицы – международного аэропорта "Внуково", причиной стало то, что он повредил кровлю здания аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала"

- пресс-служба аэропорта

Руководство аэропорта на фоне непогоды было вынуждено внести изменения в расписание некоторых авиарейсов, отметили в руководстве воздушной гавани, передает ТАСС.

Сейчас для устранения природного катаклизма задействованы все имеющиеся в наличии ресурсы, все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы, и вскоре авиагавань заработает в штатном режиме, добавили в аэропорту.