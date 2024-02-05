Лицей в Махачкале будет готовить юных ученых

В лицее №8 в Махачкале появилась Школа юного ученого. Открытие посетила замглавы города. Школьники смогут получить углубленные знания по естественным наукам.
Махачкалинский лицей №8 обзавелся Школой юного ученого, сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.
Открытие посетила заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова. Она отметила, что новый проект серьезно повлияет на систему образования и определит новых самородков среди подрастающего поколения.
Отмечается, что школьники показали почетным гостям свои познания в области химии, физики и других предметов. Создатели школы надеются, что открытие такого места поможет обрести новые знания по естественным наукам.