Ученые СКФУ разработали мощные средства против рака

Новые вещества для лечения агрессивных форм рака, разработанные учеными СКФУ в составе международного исследовательского коллектива, позволят лечить наиболее агрессивные формы рака, не нанося ущерба здоровью пациентов.

Ученым Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в сотрудничестве с с коллегами из Тexas State University удалось разработать новые препараты, которые будут не уничтожать, а дезактивировать онкоклетки и помогут справляться даже с такими формами онкологии, которые не поддаются лечению большинством современных противораковых средств, пишет Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.

Основная проблема таких лекарств – они очень токсичны для организма и оставляют после своего воздействия продукты распада уничтоженных раковых клеток, а это недопустимо в случае опухолей мозга. Сейчас бороться с такими новообразованиями помогает ретиноевая кислота, но к ней быстро формируется устойчивость. Ученые разработали новые соединения, которые обладают уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани человека, и "удержать" их в крови на нужное время, пояснили в СКФУ, передает РИА Новости

"Нам удалось с помощью химической модификации "подправить" молекулу так, чтобы она не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента. Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике"

- декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов

Еще один важнейший момент: ученые доказали, что полученные соединения оказались в 700–1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам, а значит, в будущем лечение таких больных будет более щадящим, причем - без хирургического вмешательства.

Напомним, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака: по прогнозам Международного агентства по изучению рака к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 млн.