Гумбетовский район Дагестана получит новую больницу

Новая участковая больница будет построена в одном из сел Гумбетовского района, лечиться в ней смогут жители семи населенных пунктов. При больнице будет действовать поликлиника.

Новую больницу построят в селе Нижнее Инхо в Гумбетовском районе. О планах рассказал руководитель района Галип Галипов.

По его словам, пока процесс находится на стадии проектной документации. В больнице, рассчитанной на два десятка мест, смогут получать лечение жители семи сел.

При больнице будет выстроена поликлиника. Посетить врача в ней смогут 55 пациентов за смену.

"Завершить объект планируется в 2026 году"

– Галип Галипов

Сейчас в Нижнем Инхо есть больница, но здание пришло в аварийное состояние, пишет ТАСС со ссылкой на районную администрацию. В ведомстве добавили, что в 2024 году в двух учреждениях здравоохранения проведут капремонт.

Напомним, в Нижнем Инхо живет более 1,5 тыс человек.