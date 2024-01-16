Летний рейс в Минводы запустят из Кургана

Прямой рейс в Минеральные воды в мае будет запущен из Кургана. Полеты будет производить компания "Икар".
С мая по конец сентября в Минеральные Воды будут выполняться рейсы из города Курган.
"Новое направление авиаперелетов планируется запустить с мая. <…> Рейсы в Минеральные Воды будут осуществляться с мая по сентябрь включительно"
– пресс-служба губернатора региона
Выполнять полеты между Курганом и Минводами будут самолеты авиакомпании "Икар".
Также в расписании курганского аэропорта сохранятся два рейса в неделю в Сочи - оба они будут субсидироваться, пишет ТАСС.