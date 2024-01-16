Вестник Кавказа

Летний рейс в Минводы запустят из Кургана

Источник минеральных вод
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Прямой рейс в Минеральные воды в мае будет запущен из Кургана. Полеты будет производить компания "Икар".

С мая по конец сентября в Минеральные Воды будут выполняться рейсы из города Курган.

"Новое направление авиаперелетов планируется запустить с мая. <…> Рейсы в Минеральные Воды будут осуществляться с мая по сентябрь включительно"

– пресс-служба губернатора региона

Выполнять полеты между Курганом и Минводами будут самолеты авиакомпании "Икар".

Также в расписании курганского аэропорта сохранятся два рейса в неделю в Сочи - оба они будут субсидироваться, пишет ТАСС.

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