АТОР прогнозирует рост турпотока в санатории Кавминвод

Спрос на отдых в здравницах Кавминвод в 2024 году вырастет на 20-30%, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России – это связано с общероссийским трендом и доступными ценами в санаториях Ставрополья.

В России в наступившем 2024 году наметился устойчивый тренд на оздоровление и здоровый образ жизни (ЗОЖ), а значит, вырастет и спрос на санаторный отдых в Кавказских Минеральных Водах, прогнозируют специалисты Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Ожидается, что в нынешнем сезоне спрос на отдых в санаториях Кавминвод вырастет на 20-30% по сравнению с 2023 годом.

"Туристы едут в санатории как для лечения каких-то определенных заболеваний, так и для оздоровления и общего укрепления организма. В том числе, популярны такие программы, как антистресс, детокс, снижение веса, чекап и другие. После ковида тема ЗОЖ стала интересовать большее количество людей"

- FUN&SUN.

Привлекают российских путешественников и доступные цены – даже с учетом того, что тарифы в нынешнем году вырастут с 10 до 20%, они останутся вполне демократичными: так, по прогнозам специалистов, проживание и лечение в Кавминводах в здравницах бюджетного уровня на двоих за 10-12 ночей обойдется от 85 тыс до 120 тыс рублей, а в санатории среднего уровня - от 100 тыс до 180 тыс рублей.

Рост спроса в санаторном сегменте в большей степени будет сдерживаться в первую очередь ограниченностью номерного фонда и коечной емкости самих здравниц – уже сейчас спрос на Кавминводы превышает предложение на 51%.