Вестник Кавказа

Летние туры в Грузию выросли в спросе у российских туристов

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Грузии этим летом стал популярнее среди россиян. Спрос на авторские туры увеличился на 17%, подсчитали на площадке YouTravel.

Авторские туры в Грузию стал более востребованы летом 2025 года, следует из данных исследования маркетплейса авторских туров YouTravel.

Рост спроса на туры в Грузию оказался выше чем в другие страны постсоветского пространства, авторские туры в Грузию стали популярнее на 17%. 

По данным YouTravel, особой популярностью пользуется летний Гудаури, где летом без толп туристов можно насладиться видами Казбека, поучаствовать в сплаве по Арагви, отправиться к ледникам на вертолете.

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