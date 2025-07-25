Лесная подстилка загорелась около Геленджика

Около Геленджика начался пожар: загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания – 9 га.
Возле Геленджика в Краснодарском крае загорелась лесная подстилка на площади 9 га, рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве. Предварительная площадь пожара - 9 гектаров"
- МЧС России
Уточняется, что в тушении пожара принимает участие спасательный вертолет МИ-8.
С земли ликвидацией огня занимаются порядка 150 человек и 14 единиц техники, передал глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, ситуация находится под контролем.