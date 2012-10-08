Легенда грузинского футбола возглавил клуб из Турции

Шота Арвеладзе подписал соглашение с клубом "Касымпаша". Грузинский наставник уже тренировал турецкую команду 10 лет назад.
Грузинский специалист Шота Арвеладзе возглавил турецкий футбольный клуб "Касымпаша", он сменит на посту уволенного Бурака Йылмаза сообщает пресс-служба команды.
За свою тренерскую карьеру наставник из Грузии тренировал немецкий "Кайзерслаутерн", турецкий "Трабзонспор", "Маккаби Тель-Авив", узбекский "Пахтакор" и "Халл Сити" из Англии.
Кроме того, Арвеладзе 10 лет назад руководил "Касымпашой". В качестве главного тренера турецкой команды он провел 91 матч и был уволен за соблюдение игроками правил фэйр-плей.