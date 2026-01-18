Лавров: создание государства Палестины – ключевое условие для мира на Ближнем Востоке

Россия поддерживает государственность Палестины и открыта к диалогу с США по вопросу работы трамповского "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявил Сергей Лавров.

Урегулирование палестино-израильского конфликта и достижение стабильности Ближнем Востоке невозможно без реализации решения Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства. Об этом завил Сергей Лавров, глава МИД РФ, на конференции по событиям минувшего года и результатах, достигнутых российской дипломатией.

"Мы также убеждены, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо наконец выполнить решение ООН о создании палестинского государства, и хочу подчеркнуть, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании "Совета мира"

– Сергей Лавров

Ранее российская сторона подтвердила получение приглашения президентом Владимиром Путиным, которое было выслано президентом США Дональдом Трампом, инициатором создания нового регуляторно-надзорного органа по сектору Газа.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что также были отправлены положения, проект устава "Совета мира", заявив, что любые возможности, приближающие к разрешению палестинского вопроса, вызывают непосредственный и неподдельный интерес у российской стороны. Москва, по заявлению министра намеревается вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

"Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы. Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать"

– Сергей Лавров

Также Лавров выразил осуждение боевым действиям Израиля в отношении палестинского эксклава, назвав их "выходящими за рамки международного гуманитарного права".