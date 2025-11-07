Лавров рассказал о текущих отношениях России и США

Министр иностранных дел России оценил текущий уровень отношений с США. Он подчеркнул, что диалог между странами по самым разным темам продолжается, однако не так быстро, как хотелось бы.

Россия и Соединенные Штаты продолжают контактировать друг с другом по двусторонним раздражителям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что диалог по этим вопросам идет не так быстро, как хотелось.

"Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы"

– Сергей Лавров

Он напомнил, что весной 2025 года состоялось два раунда российско-американских консультацией, в ходе которых стороны достигли ряда договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств.

"Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа"

– глава МИД РФ

Он добавил, что Москва уже передала Вашингтону свои предложения как по дипнедвижимости, так и по авиасообщению.

"Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчет возможности продолжения диалога"

– российский министр

Кроме того, он руководитель ведомства обратил внимание на то, что РФ сейчас ждет от США реакции на предложение президента Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). О рассмотрении этой идеи США сообщили по дипломатическим каналам, добавил Сергей Лавров.

"Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, "вопрос рассматривается"

– глава российского МИД

Помимо этого, он выразил готовность к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА Новости.

"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется"

– руководитель внешнеполитического ведомства