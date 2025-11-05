Дмитриев: прогресс в диалоге России с США ожидается в ближайшее время

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил оптимизм относительно восстановления российско-американских контактов.

В переговорах Москвы и Вашингтона в скором времени ожидается прогресс, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он охарактеризовал как продуктивные свои недавние переговоры в США со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

По словам Дмитриева, на них были рассмотрены в том числе такие вопросы, как путь к миру, торговле и экономическому сотрудничеству.

"Дальнейший прогресс ожидается в ближайшее время"

– Кирилл Дмитриев

Возможности прогресса диалога РФ и США

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил явное наличие у Москвы и Вашингтона настроя на диалог, реализации которого пока мешает отсутствие четкой позитивной повестки.

"Действительно, снова проявляется некоторая активизация российско-американского переговорного трека. Тем не менее, пока все-таки не совсем понятно, по каким направлениям сейчас возможен прогресс. В идеале и Россия, и США были бы не против, если бы удалось организовать проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, который американская сторона предложила и в итоге сама же в последний момент отказалась от него", - прежде всего сказал он.

"Как мы видим, сейчас венгерский премьер-министр Виктор Орбан находится в Вашингтоне и будет встречаться с Трампом и представителями его администрации. Очевидно, Орбан будет активно лоббировать не только смягчение американских санкций против него и позволение продолжить покупать российскую нефть, но и согласие США на саммит Путина и Трампа в Будапеште. У Орбана есть личная мотивация этого добиться, потому что у него скоро сложные парламентские выборы (в апреле 2026 года), и ему нужно показывать успехи перед избирателями", - сообщил Малек Дудаков.

"Что же касается текущего настроя нашей стороны и Вашингтона, надо дождаться комментариев российских официальных лиц и официальных лиц США. Мы уже видели неоднократно попытки активизировать переговорный процесс, и всякий раз это наталкивалось на сопротивление "ястребов" в Вашингтоне, европейских политиков и украинского лобби. Никуда не ушел риск, что это может произойти и сейчас. Но хотелось бы надеяться на лучшее, что какой-то прогресс мы сейчас увидим", - заключил американист.