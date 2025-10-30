Вестник Кавказа

В МИД рассказали о ситуации вокруг дипсобственности России в США

В МИД рассказали о ситуации вокруг дипсобственности России в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во внешнеполитическом ведомстве России призвали США вернуть ее дипсобственность. Там отметили, что это неотменимое требование.

Соединенным Штатам следует вернуть России ее дипсобственность. Такое заявление сделал 5 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что это неотменимое требование.

"Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят"

– замминистра иностранных дел

Рябков также акцентировал внимание на том, что настало время признать, что это грубое нарушение всех норм.

"Пора, в конце концов, признать, что это не просто грубая ошибка, а грубое попрание всех существующих в данной сфере норм. Эту ситуацию необходимо исправить"

– замглавы внешнеполитического ведомства

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.