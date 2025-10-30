Во внешнеполитическом ведомстве России призвали США вернуть ее дипсобственность. Там отметили, что это неотменимое требование.
Соединенным Штатам следует вернуть России ее дипсобственность. Такое заявление сделал 5 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что это неотменимое требование.
"Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят"
– замминистра иностранных дел
Рябков также акцентировал внимание на том, что настало время признать, что это грубое нарушение всех норм.
"Пора, в конце концов, признать, что это не просто грубая ошибка, а грубое попрание всех существующих в данной сфере норм. Эту ситуацию необходимо исправить"
– замглавы внешнеполитического ведомства