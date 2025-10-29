Трамп заявил о переговорах с РФ по ядерному разоружению

Трамп сообщил о переговорах Вашингтона и Москвы по денуклеаризации. К переговорному процессу также может подключиться КНР.

Лидер США Дональд Трамп заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению. По словам президента США, в дальнейшем к процессу может подключиться Китай.

"Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то"

– Дональд Трамп

Вместе с этим Трамп заявил о необходимости проведения ядерных испытаний, мотивируя это тем, что подобные действия проводят другие страны. Трамп также отметил, что США обладают наибольшими в мире запасами ядерного оружия. По словам лидера США, детали проведения испытаний будут обнародованы позднее.

Летом Трамп заявил о грядущих контактах с Москвой в контексте истечения срока действия ДСНВ. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает положительного ответа от Вашингтона на российскую инициативу по ДСНВ.