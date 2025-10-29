Дональд Трамп доволен встречей с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшей в южнокорейском Пусане полуторачасовой встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав ее очень важной для двух стран и оценив на 12 из 10 возможных.

Президент США Дональд Трамп оценил как "замечательную" состоявшуюся в Пусане (Южная Корея) встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что было принято очень много важных решений.

"Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны. Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым ее деталям, но полагаю, что в целом по шкале от 0 до 10, где 10 - это наилучшая оценка, я бы сказал, что эта встреча была на 12"

- Дональд Трамп

В начале встречи Си Цзиньпин призвал американского лидера обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений, отметив, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий, передает ТАСС.

По итогам встречи Трамп заявил, что снизил с 20% до 10% пошлины на импорт товаров из Китая, введенные из-за контрабанды фентанила.

"Я ввел 20% пошлины в отношении Китая из-за фентанила. Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений Си Цзиньпина, я снизил их на 10%"

- Дональд Трамп

Тарифы составляли 57%, а теперь равны 47% - власти Китая принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила, и это нельзя не поощрить, отметил глава Белого дома.

Также Трамп отметил: на встрече с председателем Си Цзиньпином обсуждался вопрос микросхем, и теперь КНР будет вести переговоры по ним с Nvidia и другими американскими компаниями.

А вот вопрос поставок российской нефти на двухсторонней встрече не обсуждался, отметил американский президент.

"Мы по сути не обсуждали нефть. Мы обсуждали совместную работу над тем, чтобы завершить эту войну"

- Дональд Трамп

По итогам встречи Дональд Трамп планирует посетить Китай в апреле следующего года, позднее состоится и ответный визит председателя Си Цзиньпина в США.

"Это еще одна вещь, о которой мы договорились. Я отправлюсь в Китай в апреле, а он прилетит в США после этого, в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон"

- Дональд Трамп

Переговоры, прошедшие в южнокорейском Пусане, "были очень хорошей встречей для двух больших, могущественных стран" - именно так они и должны уживаться друг с другом, - добавил американский лидер.

Главный итог прошедшей встречи - уверенность обеих сторон в том, что Вашингтон и Пекин скоро достигнут торговой договоренности: осталось не так много серьезных камней преткновения, - отметил Дональд Трамп.

Чего Китай хочет от США?

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о китайских интересах в организации личных переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пусане.

"Китай заинтересован в обеспечении более комфортных условий для своей внешней торговли, поскольку у страны экспортная модель развития экономики. Поэтому, естественно, ему со всеми странами необходимо развивать торгово-экономические отношения", - прежде всего сказал он.

"США — один из главных торговых партнеров Китая, их товарооборот действительно значительный, порядка $650 млрд в год. Хотя этот показатель и снижается в последние годы, но все равно остается очень большим. Потому неизбежно Китаю нужно договариваться с США. Китай все вопросы стремится решить путем переговоров", - подчеркнул Александр Лукин.

Востоковед заверил, что переговоры Трампа и Си не будут иметь негативных последствий для России. "Я думаю, особо никаких последствий ни для России, ни для российско-китайских отношений ожидать не приходится. Это были переговоры исключительно о проблемах взаимоотношений Китая и США, Россия на них не затрагивалась", - пояснил он.