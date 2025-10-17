Лавров рассказал, какой должна быть модернизация ООН

Запад попирает Устав ООН, организация должна быть реформирована в пользу повышения веса в структурах ООН стран Глобального Юга и Востока, такое мнение выразил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций в обращении к участникам торжественного собрания, посвященного 80-летию Организации.

Он отметил, что ООН, которой в этом году исполняется 80 лет, создавалась "в кардинально иных геополитических условиях", и сегодня, очевидно, не отражает в полной мере международный баланс сил и требует реформы.

"Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них – Совете безопасности"

– Сергей Лавров

Особое внимание при модернизации ООН должно уделяться кадровой ситуации в Секретариате Организации, который в настоящее время большей частью состоит из западных стран, попирающих Устав ООН.

"Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 Устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в Секретариате ООН"

– Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что такая линия не должна оставаться безнаказанной и заверил, что Россия будет добиваться, чтобы будущий генсек Организации уделял этой теме больше внимания.