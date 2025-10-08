МИД РФ призвало ООН отозвать сообщение о восстановлении антииранских санкций

Министерство иностранных дел России призвало ООН отозвать информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану, размещенную на сайте организации, назвав ее предпосылкой к росту эскалации.

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу заявление с требованием отозвать размещенную на сайте организации информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану в связи с истечением срока действия резолюции Совета Безопасности ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), говорится в заявлении МИД России.

"Российская сторона сохраняет твердую приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования вокруг иранской ядерной программы и призывает все вовлеченные стороны направить свои усилия на поиск необходимых решений во избежание новой неконтролируемой эскалации напряженности"

- МИД России

Москва готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию вокруг иранской ядерной программы и призывает все стороны к поиску решений во избежание эскалации, чреватой тяжелыми последствиями для региональной и международной безопасности, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: с прекращением действия резолюции 2231 "окончательно уходит в прошлое и СВПД, по праву считавшийся крупным достижением международной дипломатии".

Документ смог быстро доказать свою состоятельность и эффективность, позволив МАГАТЭ полностью снять имевшиеся у него вопросы к Ирану, а Тегеран смог в полной мере воспользоваться своим правом на исследование мирного атома,- напомнили в МИД РФ.

Сейчас отношение к иранской ядерной программе должно стать таким же, как к ядерной программе любого другого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, подчеркнули в российском дипведомстве.

Завтра, 18 октября, прекращает свое действие резолюция 2231, и никаких решений, отменяющих ее, не принималось. В то же время западный лагерь высокомерно отверг российско-китайскую инициативу о техническом продлении СВПД на шесть месяцев, тем самым расписавшись в недоговороспособности. Все ограничения против ИРИ, введенные в обход СБ ООН, незаконны, - заключили в МИД РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале октября начал действовать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который был подписан президентами РФ и ИРИ 17 января, сообщили в российском МИДе.

В договоре прописаны основные ориентиры по всем ключевым направлениям российско-иранского сотрудничества на долгосрочную перспективу. Согласно документу, стороны намерены укреплять взаимодействие на мировой арене в условиях становления многополярного миропорядка. При этом Москва и Тегеран будут вести тесную координацию в рамках главных многосторонних объединений, предпринимать совместные усилия по упрочению стабильности и безопасности в регионе, работать над отпором, который они будут давать общим вызовам и угрозам.