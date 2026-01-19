Лавров: отношения Москвы и Пекина "беспрецедентны"

Выступая на конференции об итогах деятельности российской дипломатии, глава МИД РФ назвал уровень партнерства между Россией и Китаем "беспрецедентным", отметив единение стран в оценке мировых процессов.

Глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги деятельности отечественного дипкорпуса в ушедшем 2025 году, заявил, что стратегическое партнерство России и Китая, построенное на общем видении будущего, не имеет аналогов по глубине и прочности.

"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене"

– Сергей Лавров

По оценке главы внешнеполитического ведомства, Китай на данный момент занимает лидирующее положение в торгово-экономических вопросах на глобальном уровне.

"Не раз мы с вами говорили о мировых экономических тенденциях, когда КНР, на основе тех правил, которые сам Запад во главе с США положил в основу модели глобализации, до недавнего времени продвигавшиеся повсеместно, переиграл своих западных конкурентов"

– Сергей Лавров

Положительная динамика российско-китайских отношений наблюдается в торговом секторе: за год поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли на 18,3%, а в контексте десятилетия, согласно данным главного таможенного управления КНР, наблюдается увеличение российского экпорта СПГ в 51 раз.

Общий объем товарооборота между странами превысил $228 млрд за 2025 год. Российский экспорт в Китай имеет ярко выраженную сырьевую структуру: основу поставок составляют нефть, газ и уголь. С китайской стороны – это диверсифицированный поток машин, оборудования, электроники и товаров широкого потребления.