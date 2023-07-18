Лавров и Абдоллахиян обсудили предстоящие встречи на разных уровнях

Глава российского МИД пообщался сегодня с коллегой из Ирана. В ходе телефонного разговора была подтверждена нацеленность на дальнейшую координацию подходов.
Главы МИД РФ и Ирана провели сегодня телефонный разговор. Об этом информирует на своем сайте российское ведомство.
В ходе беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна обсуждался ряд вопросов региональной и международной повестки.
"Проведен доверительный обмен мнениями по ряду региональных и международных тем, представляющих взаимный интерес, в том числе в контексте состоявшегося в Москве 10 июля шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ"
– МИД РФ
Помимо этого, руководители дипмиссий подчеркнули, что нацелены на координацию подходов, в том числе в контексте будущих контактов.
Разговор Лаврова с главой МИД Турции
Ранее сегодня российский министр поговорил по телефону с Хаканом Фиданом. Одной из центральных тем беседы стала зерновая сделка.