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Лавров и Абдоллахиян обсудили предстоящие встречи на разных уровнях

Министры иностранных дел Ирана и России Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров
© Фото: сайт министерства иностранных дел России
Глава российского МИД пообщался сегодня с коллегой из Ирана. В ходе телефонного разговора была подтверждена нацеленность на дальнейшую координацию подходов.

Главы МИД РФ и Ирана провели сегодня телефонный разговор. Об этом информирует на своем сайте российское ведомство.

В ходе беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна обсуждался ряд вопросов региональной и международной повестки.

"Проведен доверительный обмен мнениями по ряду региональных и международных тем, представляющих взаимный интерес, в том числе в контексте состоявшегося в Москве 10 июля шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ"

– МИД РФ

Помимо этого, руководители дипмиссий подчеркнули, что нацелены на координацию подходов, в том числе в контексте будущих контактов.

Разговор Лаврова с главой МИД Турции

Ранее сегодня российский министр поговорил по телефону с Хаканом Фиданом. Одной из центральных тем беседы стала зерновая сделка.

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