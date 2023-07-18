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В Турции сообщили о разговоре Лаврова с Фиданом

В Турции сообщили о разговоре Лаврова с Фиданом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министры иностранных дел России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили "зерновую сделку", из которой Россия вышла вчера, и закупку самолетов для тушения пожаров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщают СМИ Турции.

В ходе беседы министры иностранных дел двух государств поговорили о "зерновой сделке". Ранее МИД РФ подтвердил выход России из черноморской инициативы, это также подтвердили в Кремле.

Кроме того, Лавров и Фидан затронули вопрос приобретения российских самолетов-амфибий, предназначенных для ликвидации природных пожаров. Сейчас некоторые районы Турции охвачены огнем.

&quot;Зерновая сделка&quot; ушла в историю

"Зерновая сделка" ушла в историю

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