В Турции сообщили о разговоре Лаврова с Фиданом

Опубликовано: 13:33, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили "зерновую сделку", из которой Россия вышла вчера, и закупку самолетов для тушения пожаров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщают СМИ Турции.

В ходе беседы министры иностранных дел двух государств поговорили о "зерновой сделке". Ранее МИД РФ подтвердил выход России из черноморской инициативы, это также подтвердили в Кремле.

Кроме того, Лавров и Фидан затронули вопрос приобретения российских самолетов-амфибий, предназначенных для ликвидации природных пожаров. Сейчас некоторые районы Турции охвачены огнем.