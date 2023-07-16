Иран предъявил России "красные линии"

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Россию в пересечении иранских "красных линий". Он объявил, что одной из таких линий является принадлежность островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.
С точки зрения Тегерана, все три острова безусловно принадлежат ИРИ. В этой связи парламент ИРИ осудил заявление России и Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором принадлежность островов представлена как спорный вопрос, подлежащий урегулированию.
Галибаф подчеркнул, что Иран будет сотрудничать с Россией только в зависимости от того, станет ли Москва соблюдать иранские "красные линии". По мнению политика, Тегеран выстраивает контакты с другими государствами на фундаментах чести, целесообразности и мудрости.
Председатель иранского парламента указал, что Россия подобными документами "помогает Западу дестабилизировать Персидский залив", в то время как Иран – единственное государство-гарант стабильной ситуации, пишут иранский СМИ.