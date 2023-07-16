Иран предъявил России "красные линии"

Опубликовано: 20:29, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф раскритиковал Россию за нарушение недопустимых для Тегерана пределов, потребовав от Москвы соблюдать иранские "красные линии".

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Россию в пересечении иранских "красных линий". Он объявил, что одной из таких линий является принадлежность островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

С точки зрения Тегерана, все три острова безусловно принадлежат ИРИ. В этой связи парламент ИРИ осудил заявление России и Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором принадлежность островов представлена как спорный вопрос, подлежащий урегулированию.

Галибаф подчеркнул, что Иран будет сотрудничать с Россией только в зависимости от того, станет ли Москва соблюдать иранские "красные линии". По мнению политика, Тегеран выстраивает контакты с другими государствами на фундаментах чести, целесообразности и мудрости.

Председатель иранского парламента указал, что Россия подобными документами "помогает Западу дестабилизировать Персидский залив", в то время как Иран – единственное государство-гарант стабильной ситуации, пишут иранский СМИ.