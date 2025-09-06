Квартиры в Крыму оказались на 30% дешевле, чем в среднем по России

Средний показатель цены 1 кв м в новостройке в Республике Крым составляет примерно 157, 6 тыс рублей – это на 30% ниже по РФ в целом.

"Согласно данным <...>, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в Республике Крым по итогам первого полугодия 2025 года составляла 157, 552 тыс рублей"

По сравнению с прошлым годом цена на жилье в Крыму выросла на 5 тыс рублей за квадратный метр. Рост цен на жилье объясняют в ведомстве повышенным спросом со стороны жителей других регионов России. Кроме того, роль играют различные программы по ипотеке и государственная поддержка.