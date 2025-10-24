Ключевой член Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников Кувейт готов нарастить добычу нефти, если мировой рынок ощутит ее дефицит из-за антироссийских санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова нарастить нефтедобычу, если это будет необходимо для компенсации дефицита на мировом рынке, вызванного новыми санкциями США против России, заявил министр нефти Кувейта Тарик Аль-Pуми, сообщило агентство Reuters.

"Ожидается, что любое решение о введении санкций окажет положительное влияние на цены. После этих санкций наблюдаются признаки смещения спроса в сторону Персидского залива и Ближнего Востока"

- Тарик Аль-Pуми

Кувейт - ключевой член ОПЕК и ее союзников, страна уже нарастила целевой показатель нефтедобычи в текущем 2025 году до более чем 2,7 млн ​​баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 2,5% мирового спроса на нефть, напоминает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В то же время российские нефтедобывающие компании "Pоснефть" и "Лукойл", против которых введены новые американские санкции, контролируют более 5% мировой добычи сырой нефти.