Курортный сбор принес Кисловодску рекордные 140 млн рублей

В Кисловодске с начала года собрали 140 млн рублей в рамках курортного сбора. Это рекордный показатель.
В Кисловодске благодаря курортному сбору с января по июль текущего года удалось собрать рекордные 140 млн рублей.
"За первые 7 месяцев 2023 года курортный сбор в Кисловодске составил рекордную сумму в более чем 140 млн руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, без учета повышения ставки курортного сбора на 50 рублей с начала этого года"
– администрация курорта
Сбор с туристов помогает городу улучшать инфраструктуру и становиться более привлекательным для новых гостей.