Курортный сбор принес Кисловодску рекордные 140 млн рублей

Опубликовано: 11:46, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске с начала года собрали 140 млн рублей в рамках курортного сбора. Это рекордный показатель.

В Кисловодске благодаря курортному сбору с января по июль текущего года удалось собрать рекордные 140 млн рублей.

"За первые 7 месяцев 2023 года курортный сбор в Кисловодске составил рекордную сумму в более чем 140 млн руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, без учета повышения ставки курортного сбора на 50 рублей с начала этого года"

– администрация курорта

Сбор с туристов помогает городу улучшать инфраструктуру и становиться более привлекательным для новых гостей.