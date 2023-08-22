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Курортный сбор принес Кисловодску рекордные 140 млн рублей

Статуя орла в Кисловодском национальныом парке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске с начала года собрали 140 млн рублей в рамках курортного сбора. Это рекордный показатель.

В Кисловодске благодаря курортному сбору с января по июль текущего года удалось собрать рекордные 140 млн рублей.

"За первые 7 месяцев 2023 года курортный сбор в Кисловодске составил рекордную сумму в более чем 140 млн руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, без учета повышения ставки курортного сбора на 50 рублей с начала этого года"

– администрация курорта

Сбор с туристов помогает городу улучшать инфраструктуру и становиться более привлекательным для новых гостей.

Большинство российских туристов не в восторге от курортного сбора

Большинство российских туристов не в восторге от курортного сбора

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