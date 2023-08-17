Большинство российских туристов не в восторге от курортного сбора

Опубликовано: 15:21, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С нового 2024 года в Краснодарском крае к программе курортного сбора присоединятся еще пять населенных пунктов- Туапсе, Новороссийск и три поселения Мостовского района, однако мнение самих туристов о таком сборе неоднозначное.

Большинство российских туристов, 62%, не одобряют введение курортного сбора в российских курортных регионах, сообщает в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР), делясь результатами проведенного ею опроса.

Конечно, часть из них готовы платить дополнительные средства для того, чтобы на них строились новые парки и скверы, благоустраивались набережные, устанавливались системы освещения, но расстаться со своими деньгами готовы лишь треть респондентов – 31%. И это те, которые знакомы с мировой практикой таких сборов.

А вот 37% опрошенных сбор оплатят, но скрепя сердце – и дело не в том, что это "несознательная" часть туристов: расчет простой - при установленной максимальной ставке в 100 рублей в сутки недельный отдых для семьи из пяти отдыхающих подорожает на 3,5 тыс рублей, а это при том, что люди и так вынуждены тратить с таким трудом заработанные деньги на курортные скромные радости, цены на которые в сезон как правило зашкаливают.

Многим не нравится сам факт того, что за отпуск на родине приходится платить дополнительно.

"Возьмем условный город в некурортной местности, например, где добываются полезные ископаемые для всей страны. Почему люди из этого города, который приносит пользу всей стране, должны платить курортный сбор, если им не повезло родиться в курортном городе?"

- подписчик Telegram-канала

А 25% наших путешественников даже готовы изменить регион и формат отдыха, лишь бы не платить курортный сбор.

Не одобряют сбор и некоторые чиновники – так, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не раз объяснял, налог не оправдывает себя, поскольку дорог в администрировании и проносит пользу лишь тем регионам, куда уже сформировался устойчивый турпоток.

Критически оценил его и глава Крыма Сергей Аксенов.

"Необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее"

- Telegram-канал Сергея Аксенова

Как бы то ни было, право вводить курортный сбор регионам предоставлено, и многие из них уже не преминули им воспользоваться: так только на Кубани он уже действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Шепсинском, Небугском, Джубгском и Тенгинском поселениях Туапсинского района, в Ейском и Должанском поселениях Ейского района, а вскоре его введут в Туапсе, Новороссийске и трех поселениях Мостовского района края.

Туристы, готовьте кошельки!