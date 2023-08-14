Курортный сбор не будет обязательным

Опубликовано: 17:36, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестние Кавказа"

Российским регионам дадут право вводить курортный сбор, но это вовсе не означает, что он будет обязательным – такое решение будет приниматься главами субъектов, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Уже до конца текущего 2023 года курортные регионы России получат право вводить курортный сбор для отдыхающих, и туристы тут же подумали о новых "поборах".

Конечно, такой сбор – благо для региона, но бремя для самих туристов, хотя и не очень значительное. Но, как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, предоставление такого права отнюдь не означает того, что оно станет обязательным, передает ТАСС.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора"

- Минэкономразвития России

Право вводить курортный сбор с учетом опыта его введения в ряде субъектов главы курортных регионов получат до 15 сентября.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сделать взимаемый сейчас в экспериментальном режиме курортный сбор обязательным попросил у президента РФ Владимира Путина на совещании в Дагестане 28 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он попросил у главы государства сделать такую практику постоянной.