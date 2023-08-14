Курортный сбор не будет обязательным

Уже до конца текущего 2023 года курортные регионы России получат право вводить курортный сбор для отдыхающих, и туристы тут же подумали о новых "поборах".
Конечно, такой сбор – благо для региона, но бремя для самих туристов, хотя и не очень значительное. Но, как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, предоставление такого права отнюдь не означает того, что оно станет обязательным, передает ТАСС.
"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора"
- Минэкономразвития России
Право вводить курортный сбор с учетом опыта его введения в ряде субъектов главы курортных регионов получат до 15 сентября.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сделать взимаемый сейчас в экспериментальном режиме курортный сбор обязательным попросил у президента РФ Владимира Путина на совещании в Дагестане 28 июня глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он попросил у главы государства сделать такую практику постоянной.