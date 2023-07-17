В Грузии хотят ввести туристический сбор для иностранцев

Туристический сбор может появиться в отелях Грузии, идею выдвинули в Институте туризма страны.
Иностранным туристам придется платить налог в размере 1 лари в сутки - сегодня это около 35 рублей, - за проживание в отелях Грузии, если инициатива о введение сбора будет поддержана правительством.
Собранные с иностранцев средства будут направлены на развитие тех регионов, где отдыхают туристы.
"Туристический налог – это налог, который платит только турист, если он ночует в месте размещения, и никоим образом владелец или оператор гостиницы не платит в этом случае никакого налога"
– Институт туризма Грузии
Большинство (52%) отельеров курортных Батуми и Кобулети поддерживают нововведение.
Бюджет Батуми, если бы сбор взимался уже в этом году, получил бы по итогам года дополнительно 4-6 млн лари - около $2 млн. Город к следующему сезону мог бы установить новые общественные туалеты, озеленить территории, благоустроить парки и спортплощадки, провести фестивали и концерты для привлечения новых гостей, передает Медиаплатформа BMG.
В грузинском Институте туризма отметили, что налог можно постепенно повышать, как это делают в Европе.
Туристический налог, если его введут в Грузии, не будет обязательным: каждый муниципалитет самостоятельно решит, брать ли с гостей сбор. Размер налога каждый регион также будет устанавливать на свое усмотрение, но не выше потолка, который будет назван, в случае если инициатива будет реализована.