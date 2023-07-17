В Грузии хотят ввести туристический сбор для иностранцев

Опубликовано: 12:18, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии через пару лет может появиться сбор с отдыхающих в отелях - 1 лари в сутки. Средства помогут регионам развиваться и становиться лучше и удобнее для туристов. Взимать с иностранцев налог или нет, будут решать сами курорты.

Туристический сбор может появиться в отелях Грузии, идею выдвинули в Институте туризма страны.

Иностранным туристам придется платить налог в размере 1 лари в сутки - сегодня это около 35 рублей, - за проживание в отелях Грузии, если инициатива о введение сбора будет поддержана правительством.

Собранные с иностранцев средства будут направлены на развитие тех регионов, где отдыхают туристы.

"Туристический налог – это налог, который платит только турист, если он ночует в месте размещения, и никоим образом владелец или оператор гостиницы не платит в этом случае никакого налога"

– Институт туризма Грузии

Большинство (52%) отельеров курортных Батуми и Кобулети поддерживают нововведение.

Бюджет Батуми, если бы сбор взимался уже в этом году, получил бы по итогам года дополнительно 4-6 млн лари - около $2 млн. Город к следующему сезону мог бы установить новые общественные туалеты, озеленить территории, благоустроить парки и спортплощадки, провести фестивали и концерты для привлечения новых гостей, передает Медиаплатформа BMG.

В грузинском Институте туризма отметили, что налог можно постепенно повышать, как это делают в Европе.

Туристический налог, если его введут в Грузии, не будет обязательным: каждый муниципалитет самостоятельно решит, брать ли с гостей сбор. Размер налога каждый регион также будет устанавливать на свое усмотрение, но не выше потолка, который будет назван, в случае если инициатива будет реализована.