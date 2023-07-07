Опубликовано: 10:46, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Батуми, Кобулети, Гонио - самые популярные морские курорты Грузии. Какой выбрать, во сколько обойдется отель и что посмотреть в Аджарии? Свежие данные на лето 2023 года.

За пляжным отдыхом в Грузию туристы традиционно едут в Аджарию. Где отдохнуть на море и сколько это будет стоить летом 2023 года?

Лучшие места для отдыха

Главные курорты Грузии на море - Батуми, Гонио и Кобулети.

В аджарской столице лучшие отели находятся вдоль Батумского бульвара, отели на первой линии стоят дороже чем те, что находятся на расстоянии от моря. В Батуми большой выбор отелей 5 и 4 звезды, есть и более демократичные варианты.

Средняя цена за сутки на двоих без питания:

5 звезд - $120-280,

4 звезды - $75-165,

3 звезды - $30-90,

гостиница семейного типа - $15-70,

апартаменты - $50-147.

Самое чистое море в Батуми можно найти в районах Махинджаури и Зеленый мыс.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гонио - небольшой поселок, утопающий в зелени. Море, горы и тишина привлекают тех, кто прежде всего едет за красивыми видами, а не городскими развлечениями.

Цены на отдых летом 2023 года:

5 звезд - отели отсутствуют,

4 звезды - $115-150,

3 звезды - $30-75,

гостиница семейного типа - $10-40,

апартаменты - $54-124.

Кобулети их трех этих локаций - самая ближайшая к Тбилиси. В этом городе выбор отелей меньше, чем в Батуми, цены немного выше, но пляжи больше подходят для отдыха с детьми, так как нет крупной гальки.

Цены на отели в Кобулети летом:

5 звезд - $285-350,

4 звезды - $110-150,

3 звезды - $30-70,

гостиница семейного типа - $10-60,

апартаменты - $40-125.

Что интересного в Аджарии?

В Гонио находится древнеримская Гонио-Апсаросская крепость, а в районе Кобулети - крепость Петра. В Батуми есть Ботанический сад, канатная дорога, дельфинарий и другие интересные места, пишет Sputnik Грузия.

Летом 2023 года в Аджарии туристов ждут:

зиплайн в Батумском ботаническом саду,

каньоны в Капнистави и Учхо,

водопад Андрея Первозванного

горная велотрасса в Кеда-Шуахеви,

места для туристов и пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави,

новые маркированные туристические маршруты.