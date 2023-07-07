За пляжным отдыхом в Грузию туристы традиционно едут в Аджарию. Где отдохнуть на море и сколько это будет стоить летом 2023 года?
Лучшие места для отдыха
Главные курорты Грузии на море - Батуми, Гонио и Кобулети.
В аджарской столице лучшие отели находятся вдоль Батумского бульвара, отели на первой линии стоят дороже чем те, что находятся на расстоянии от моря. В Батуми большой выбор отелей 5 и 4 звезды, есть и более демократичные варианты.
Средняя цена за сутки на двоих без питания:
- 5 звезд - $120-280,
- 4 звезды - $75-165,
- 3 звезды - $30-90,
- гостиница семейного типа - $15-70,
- апартаменты - $50-147.
Самое чистое море в Батуми можно найти в районах Махинджаури и Зеленый мыс.
Гонио - небольшой поселок, утопающий в зелени. Море, горы и тишина привлекают тех, кто прежде всего едет за красивыми видами, а не городскими развлечениями.
Цены на отдых летом 2023 года:
- 5 звезд - отели отсутствуют,
- 4 звезды - $115-150,
- 3 звезды - $30-75,
- гостиница семейного типа - $10-40,
- апартаменты - $54-124.
Кобулети их трех этих локаций - самая ближайшая к Тбилиси. В этом городе выбор отелей меньше, чем в Батуми, цены немного выше, но пляжи больше подходят для отдыха с детьми, так как нет крупной гальки.
Цены на отели в Кобулети летом:
- 5 звезд - $285-350,
- 4 звезды - $110-150,
- 3 звезды - $30-70,
- гостиница семейного типа - $10-60,
- апартаменты - $40-125.
Что интересного в Аджарии?
В Гонио находится древнеримская Гонио-Апсаросская крепость, а в районе Кобулети - крепость Петра. В Батуми есть Ботанический сад, канатная дорога, дельфинарий и другие интересные места, пишет Sputnik Грузия.
Летом 2023 года в Аджарии туристов ждут:
- зиплайн в Батумском ботаническом саду,
- каньоны в Капнистави и Учхо,
- водопад Андрея Первозванного
- горная велотрасса в Кеда-Шуахеви,
- места для туристов и пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави,
- новые маркированные туристические маршруты.