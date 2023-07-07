РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Отдых в Грузии: лучшие курорты и цены на отдых на море

Набережная в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Батуми, Кобулети, Гонио - самые популярные морские курорты Грузии. Какой выбрать, во сколько обойдется отель и что посмотреть в Аджарии? Свежие данные на лето 2023 года.

За пляжным отдыхом в Грузию туристы традиционно едут в Аджарию. Где отдохнуть на море и сколько это будет стоить летом 2023 года?

Лучшие места для отдыха

Главные курорты Грузии на море - Батуми, Гонио и Кобулети.

В аджарской столице лучшие отели находятся вдоль Батумского бульвара, отели на первой линии стоят дороже чем те, что находятся на расстоянии от моря. В Батуми большой выбор отелей 5 и 4 звезды, есть и более демократичные варианты.

Средняя цена за сутки на двоих без питания:

  • 5 звезд - $120-280,
  • 4 звезды - $75-165,
  • 3 звезды - $30-90,
  • гостиница семейного типа - $15-70,
  • апартаменты - $50-147.

Самое чистое море в Батуми можно найти в районах Махинджаури и Зеленый мыс.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гонио - небольшой поселок, утопающий в зелени. Море, горы и тишина привлекают тех, кто прежде всего едет за красивыми видами, а не городскими развлечениями.

Цены на отдых летом 2023 года:

  • 5 звезд - отели отсутствуют,
  • 4 звезды - $115-150,
  • 3 звезды - $30-75,
  • гостиница семейного типа - $10-40,
  • апартаменты - $54-124.

Кобулети их трех этих локаций - самая ближайшая к Тбилиси. В этом городе выбор отелей меньше, чем в Батуми, цены немного выше, но пляжи больше подходят для отдыха с детьми, так как нет крупной гальки.

Цены на отели в Кобулети летом:

  • 5 звезд - $285-350,
  • 4 звезды - $110-150,
  • 3 звезды - $30-70,
  • гостиница семейного типа - $10-60,
  • апартаменты - $40-125.

Что интересного в Аджарии?

В Гонио находится древнеримская Гонио-Апсаросская крепость, а в районе Кобулети - крепость Петра. В Батуми есть Ботанический сад, канатная дорога, дельфинарий и другие интересные места, пишет Sputnik Грузия.

Летом 2023 года в Аджарии туристов ждут:

  • зиплайн в Батумском ботаническом саду,
  • каньоны в Капнистави и Учхо,
  • водопад Андрея Первозванного
  • горная велотрасса в Кеда-Шуахеви,
  • места для туристов и пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави,
  • новые маркированные туристические маршруты.
Названы самые чистые пляжи в Грузии

Названы самые чистые пляжи в Грузии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version