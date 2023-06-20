Названы самые чистые пляжи в Грузии

Опубликовано: 13:24, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разрушение ГЭС в Каховке не оказало влияния не экологию Черного моря в Грузии. Специалисты проверили морскую воду. Лучше всего купаться неподалеку от границы Грузии и Турции.

В этом году море в Грузии оказалось чище, чем летом 2022 года, следует из результатов исследования проб воды.

Причиной для беспокойства по поводу безопасности купания в море этим летом стало разрушение Каховской ГЭС, была высока вероятность, что загрязнения дойдут до Черного моря и сделают непригодными для отдыха ближайшие к месту ЧП курорты. Однако, как показывают результаты проверок, как в России, так и в соседних Абхазии и Грузии - Черное море в порядке и купаться можно безопасно.

"Мы не фиксируем никакой опасности на Черном море. Пусть успокоятся. Нет оснований для паники"

– эколог, председатель движения "Друзья Земли" Нино Чхобадзе

Море проверили на кишечную палочку, сальмонеллу, энтерококки и другие бактерии. Все показатели оказались в норме, море в Грузии подходит для купания.

Где самое чистое море?

Как и в прошлые годы, чище всего море в районе Сапри и Квариати, селах, расположенных неподалеку от границы Грузии и Турции.

В районе Батуми самое чистое море можно найти в районах Махинджаури и Зеленый мыс. Однако чистым признано море и в районе центрального пляжа Батуми, и в Кобулети.

Все проверенные пляжные территории в Грузии летом 2023 года могут похвастаться чистой морской водой.