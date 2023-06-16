Море в Абхазии прошло проверку – где самые чистые пляжи?

СЭС Абхазии завершил первое в сезоне исследование морской воды на вирусы и бактерии. Море успешно прошло эту проверку.
"На сегодня все показания стандартные. Как всегда, устье реки Беслетка не подходит для купания, там у нас вода, как обычно, очень плохая"
– главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева
Брать пробы морской воды на различных пляжах специалисты будут до середины октября. Лаборатории работают в Гагре, Сухуме и в Очамчире.
На данный момент кристально чистая вода в море у Сухумского маяка. Самое чисто море на пляже у бетонного завода микрорайона Маяк, в этом месте вода традиционно чище чем в соседних локациях из-за особенностей береговой линии и отсутствия канализационных стоков, уточнила специалист в интервью Sputnik.
В сухумской бухте вода сейчас тоже чистая, но к концу сезона - середине августа и сентябрю, санитарно-показательная флора ухудшится, это показывает опыт прежних лет. При этом в море не находят опасных микробов, нет ни дизентерии, ни сальмонеллы.
Сегодня вода в море на курортах Абхазии достаточно чистая и подходит для купания, заключила санврач. Хорошие показатели у проб воды как из Гагры, так и с других популярных курортов.