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В Абхазию на отдых - границу ежедневно пересекает 28 тыс человек

В Абхазию на отдых - границу ежедневно пересекает 28 тыс человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поток туристов в Абхазию вырос с прошлого года и продолжает расти с началом полноценного купального сезона. В сутки КПП Псоу проходят 28 тыс человек и до 5 тыс автомобилей.

На КПП между Россией и Абхазией вырос пешеходный и транспортный поток.

В сутки границу пересекают до 28 тыс человек и до 5 тыс автомобилей. Поток вырос соответственно на 17% и 12% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает руководство таможенного поста и КПП "Псоу".

В часы пик на границе образуются очереди, сотрудников не хватает.

Отметим, что Гагра входит в топ-10 популярных курортов для отдыха на море в июле. Желающих отдохнуть летом 2023 года в Абхазии может стать еще больше, согласно исследованию АТОР, Абхазия - главное бюджетное направление для пляжного туризма.

Абхазия остается самым недорогим направлением для отдыха на море в июле

Абхазия остается самым недорогим направлением для отдыха на море в июле

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