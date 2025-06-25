Курорт Мамисон в Северной Осетии профинансируют на 150 млн рублей

Развитие горнолыжного курорта Мамисон в Северной Осетии продолжается: в ближайшие три года в него будет вложено 150 млн рублей.

Горнолыжный курорт Мамисон получит финансирование в размере 150 млн рублей с текущего по 2027 год, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Финансирование будет предоставлено в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2023-2024 годах на развитие инфраструктуры Мамисона уже было выделено 590 млн рублей.

В сообщении говорится, что вице-министр Сергей Назаров провел осмотр ключевых объектов курорта: горнолыжных трасс, гостиниц и глэмпингов, палаточных лагерей. Замминистра также проверил транспортную и коммунальную инфраструктуру. Кроме того, Назаров прошел по новой тропе "Мамихдон" – ее длина превышает 4 км, передает РСТ.

В данный момент на курорте работают две канатные дороги, проложено 14 км трасс, созданы объекты размещения, действующие на протяжении всего года, точки питания. Регистрацию в ОЭЗ "Мамисон" прошли 10 резидентов, общий объем инвестиций – 16 млрд рублей.

За пять лет планируется довести длину трасс до 43 км, открыть пять подъемников, построить почти 30 тыс мест размещения, обеспечить 2,6 тыс рабочих мест. К этому моменту курорт сможет принимать до 345 тыс туристов ежегодно.

Более отдаленные планы – строительство свыше 100 км трасс и 35 подъемников, создание санаторно-курортной базы на основе минеральных вод.