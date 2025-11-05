Курорт "Мамисон" подготовил зимнюю программу для туристов - эксклюзив

"Мамисон" в Северной Осетии планирует принять в зимнем сезоне 2025-2026 не менее 30 тыс гостей. Туристов ждут не только горнолыжные склоны, но и киновечера, фестивали, пешие прогулки, рассказали в пресс-службе курорта "Вестнику Кавказа".

Новый горнолыжный курорт "Мамисон", который в декабре откроет первый зимний сезон, предложит туристам разнообразные возможности для отдыха, сообщили в ответ на запрос "Вестника Кавказа" в пресс-службе курорта.

Прежде всего, на курорте поделились, что ожидают принять за первый зимний сезон не менее 30 тыс туристов. Отдохнуть на "Мамисоне" смогут не только лыжники и сноубордисты – программа предполагает различные виды отдыха.

"Пешеходные прогулки с аудиогидом по окрестностям с рассказами об истории и жителях региона, киновечера с локальными фильмами и мировыми шедеврами, праздничные программы и тематические фестивали в дни зимних каникул и других праздников. После активного дня туристы смогут отдохнуть в зоне après-ski с музыкой и горячими напитками"

– пресс-служба курорта

Ранее стало известно, когда именно состоится открытие сезона катания на "Мамисоне" в Северной Осетии – сезон стартует в начале декабря.