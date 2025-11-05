Курорт "Мамисон" подготовил зимнюю программу для туристов - эксклюзив

Новый горнолыжный курорт "Мамисон", который в декабре откроет первый зимний сезон, предложит туристам разнообразные возможности для отдыха, сообщили в ответ на запрос "Вестника Кавказа" в пресс-службе курорта.
Прежде всего, на курорте поделились, что ожидают принять за первый зимний сезон не менее 30 тыс туристов. Отдохнуть на "Мамисоне" смогут не только лыжники и сноубордисты – программа предполагает различные виды отдыха.
"Пешеходные прогулки с аудиогидом по окрестностям с рассказами об истории и жителях региона, киновечера с локальными фильмами и мировыми шедеврами, праздничные программы и тематические фестивали в дни зимних каникул и других праздников. После активного дня туристы смогут отдохнуть в зоне après-ski с музыкой и горячими напитками"
– пресс-служба курорта
Ранее стало известно, когда именно состоится открытие сезона катания на "Мамисоне" в Северной Осетии – сезон стартует в начале декабря.