Курорт "Эльбрус" поставил рекорд по длительности зимнего сезона. Он завершится 6 ибля после 8 месяцев работы.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) завершит зимний сезон 6 июля. Он продлился рекордные восемь месяцев, рассказали в пресс-службе курорта.

"Эта новость не призвана быть печальной. Во-первых, мы с вами по самым высокогорным трассам России катали целых восемь месяцев. А во-вторых, впереди еще целые выходные. 5 июля мы собираемся поздравить юных спортсменов — участников соревнований "Приз Эльбруса"

- пресс-служба курорта "Эльбрус"

В эту субботу также будут организованы развлекательные мероприятия. С 12:00 по 16:00 на ярмарочной площади состоится дискотека и разнообразные активности, для детей будут работать аниматоры.

В курортной администрации уточнили, что гостям курорте следует быть одетым в красное, так как он считается цветом курорта.