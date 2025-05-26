Четыре курорта СКФО установят новое оборудование

На четырех курортах СКФО к 2030 году заработают новые, отечественные канатные дороги и системы искусственного оснежения – их поставит российская компания "Руслет".

Уже к 2030 году ряд курортов Северного Кавказа начнут пользоваться российскими канатными дорогами и системами снегообразования, а значит, зимний отдых в горах станет для российских туристов еще комфортнее, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"К 2030 году на курортах "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон" и "Армхи" построят еще девять дорог и четыре системы искусственного оснежения. Поставщик оборудования - компания "Руслет" - первый российский производитель современных скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем"

- Кавказ.РФ

Производить российские канатные дороги, которые вскоре появятся на Эльбрусе и на новых курортах СКФО, будет новое производственное предприятие компании Руслет в Тверской области, передает ТАСС.

Мощность новой производственной площадки такова, что она в состоянии полностью закрыть все потребности российских курортов в современных канатных дорогах и даже в ближайшей перспективе предложить свою продукцию за рубежом, отметили в Кавказ. РФ.

Завод в Тверской области уже завершает отладку оборудования, а это - 140 станков, в сентябре он выйдет на полную мощность, а это - 15 канатных дорог в год, рассказали в компании "Руслет".