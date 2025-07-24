Курорт "Эльбрус" принял свыше 1,5 тысяч профессиональных горнолыжников летом

На высокогорной базе "Эльбрус" завершился сезон тренировок профессиональных спортсменов. С апреля по август здесь побывали свыше 1,5 тыс атлетов из 30 регионов страны.

С начала весны и до середины лета на высотах курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии проходили интенсивные тренировки по горным лыжам, фристайлу, ски-альпинизму и скайраннингу. Об этом заявили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

В общей сложности площадки курорта посетили более 1,5 тыс атлетов из 30 регионов страны, а также пять зарубежных команд и сборные РФ. Тренировочные занятия проходили на леднике Гарабаши на высоте от 3800 до 4000 метров, что создаёт уникальные условия для подготовки спортсменов.

Кроме того, в этом сезоне в Приэльбрусье состоялись специализированные курсы для тренеров, технические семинары для юных лыжников и мастер-классы от ведущих профессионалов.

По словам замгендиректора Кавказ.РФ и президента Федерации горнолыжного спорта КБР Хисы Беккаева, курорт играет ключевую роль в развитии профессионального спорта и поддержании высокого уровня подготовки тренерских кадров.

Он также отметил, что летом "Эльбрус" открыт для всех любителей горного туризма и активного отдыха. Сезон катания 2025 года, который длился 224 дня, завершился 6 июля - за это время курорт принял более полумиллиона туристов.