КТЖ готовит досрочный старт двух крупных проектов

Крупнейшая железнодорожная компания Казахстана, Казахстанские железные дороги, планирует досрочно, уже в текущем 2025 году, ввести в строй новые железнодорожные проекты.

В нынешнем году казахстанские железнодорожники досрочно введут в строй два крупных железнодорожных проекта: участок "Достык – Мойынты" и обводная линия Алматы, сообщил сегодня на заседании кабмина министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, сообщает официальный Telegram-канал правительства страны.

В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии "Мойынты – Кызылжар" и "Дарбаза – Мактаарал". Также с текущего года началась масштабная модернизация на 3 тыс км железнодорожных участков, отметил министр.

"Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка "Кызылжар – Сексеуыл" увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке "Кандыагаш – Тобол" – с 7 до 25. На сегодняшний день можно сказать, что данные проекты формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана"

- Нурлан Сауранбаев

Главная задача строителей - Казахстанские железные дороги ("Казахстан темир жолы", КТЖ) обязаны полностью удовлетворять экспортно-импортные потребности бизнеса, подчеркнул министр.