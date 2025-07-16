Казахстан построит железную дорогу к океану

Казахстан намерен инвестировать $500 млн в строительство Трансафганской железной дороги, заявил сегодня вице-премьер Серик Жумангарин.
"Ни для кого не секрет: нам нужна дорога к морям и портам, это жизненно важно на сегодняшний день, мы без этого задыхаемся. И говорить о дальнейшем развитии достаточно сложно. Поэтому мы будем это делать, и рано или поздно мы своей цели добьемся"
- Серик Жумангарин
Новая транспортная коммуникация обеспечит Казахстану выход к портам Пакистана, пояснил вице-премьер, передает Sputnik Казахстан.
Планируется, что железнодорожная магистраль в ближайшей перспективе станет ключевым звеном транснационального коридора, который обеспечит кратчайший маршрут для грузоперевозок на юг, к Аравийскому морю и Индийскому океану.