Вестник Кавказа

Казахстан построит железную дорогу к океану

© Фото: пресс-служба “Казахстан Темир Жолы“
Власти Казахстана намерены начать строительство железной дороги в Афганистане, которая даст стране прямой выход к океану – на первом этапе в проект планируется инвестировать 500 миллионов долларов.

Казахстан намерен инвестировать $500 млн в строительство Трансафганской железной дороги, заявил сегодня вице-премьер Серик Жумангарин.

"Ни для кого не секрет: нам нужна дорога к морям и портам, это жизненно важно на сегодняшний день, мы без этого задыхаемся. И говорить о дальнейшем развитии достаточно сложно. Поэтому мы будем это делать, и рано или поздно мы своей цели добьемся"

- Серик Жумангарин

Новая транспортная коммуникация обеспечит Казахстану выход к портам Пакистана, пояснил вице-премьер, передает Sputnik Казахстан.

Планируется, что железнодорожная магистраль в ближайшей перспективе станет ключевым звеном транснационального коридора, который обеспечит кратчайший маршрут для грузоперевозок на юг, к Аравийскому морю и Индийскому океану.

975 просмотров

