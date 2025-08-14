Крымский мост избавили от пробок

Дорожные службы минувшей ночью полностью ликвидировали очереди автомобилей к досмотровым пунктам перед Крымским мостом, сейчас он свободен для беспрепятственного проезда автотуристов.

Автотуристы, направляющиеся на отдых в Крым, снова могут спокойно проехать на полуостров по Крымскому мосту - очередей к досмотровым пунктам нет, сообщили сегодня в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к переправе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет"

- инфоцентр

Солидные очереди на подъездах к Крымскому мосту стали образовываться еще с утра воскресенья, и хотя к ночи число автомобилей сократилось, ранним утром в понедельник оно снова резко возросло – к 7 утра своей очереди ждали более 2 тыс легковушек, а к 13:00 мск очередь собрала 2,8 тыс авто с обеих сторон, передает "Интерфакс".

Самая большая пробка была отмечена со стороны Тамани, впрочем – она "рассосалась" первой, уже к 19 часам вечера накануне.