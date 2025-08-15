Крым начнет строить новые водохранилища после Нового года

Создание двух новых водохранилищ в Крыму стартует в начале будущего года, заявил Сергей Аксенов. Их запуск позволит обеспечить водой Южный берег Крыма на 100%.

Два новых водохранилища начнут строить в Крыму в начале 2026 года, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, на их создание выделено 22,4 млрд рублей.

"Строительство этих водохранилищ полностью позволит снять вопрос водоснабжения южного берега Крыма"

– Сергей Аксенов

Он добавил, что водохранилища будут действовать у Алушты и в Бахчисарайском районе.

Ранее главы Крыма анонсировал строительство в Крыму двух водохранилищ: Мартовского (на 5,5 млн кубометров) и Солнечногорского (на 8,5 млн кубометров).

Говоря о текущей ситуации, Аксенов подчеркнул, что на данный момент для бытовых потребностей воды Крыму хватает. В то же время, уточнил глава республики, если раньше подвоз воды требовался 32 населенным пунктам, то сейчас он необходим 77.

"Причина, в том числе, что вода из Северо-Крымского канала ушла"

– Сергей Аксенов

Стоит отметить, что на сегодня в Крыму насчитывается 15 водохранилищ.