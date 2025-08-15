Крым начнет строить новые водохранилища после Нового года

Два новых водохранилища начнут строить в Крыму в начале 2026 года, рассказал глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, на их создание выделено 22,4 млрд рублей.
"Строительство этих водохранилищ полностью позволит снять вопрос водоснабжения южного берега Крыма"
– Сергей Аксенов
Он добавил, что водохранилища будут действовать у Алушты и в Бахчисарайском районе.
Ранее главы Крыма анонсировал строительство в Крыму двух водохранилищ: Мартовского (на 5,5 млн кубометров) и Солнечногорского (на 8,5 млн кубометров).
Говоря о текущей ситуации, Аксенов подчеркнул, что на данный момент для бытовых потребностей воды Крыму хватает. В то же время, уточнил глава республики, если раньше подвоз воды требовался 32 населенным пунктам, то сейчас он необходим 77.
"Причина, в том числе, что вода из Северо-Крымского канала ушла"
– Сергей Аксенов
Стоит отметить, что на сегодня в Крыму насчитывается 15 водохранилищ.