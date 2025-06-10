Крупнейшая энергокомпания Китая хочет инвестировать в Грузии

Глава Минэкономики Грузии провел встречу с представителями китайской энергокомпании Zhongbo Group. Стороны обсудили перспективы развития энергосектора республики.
Крупнейшая китайская энергетическая компания Zhongbo Group может начать инвестировать в Грузию. Об этом рассказали в Минэкономики республики.
Данный вопрос обсуждался на встрече главы министерства Мариам Квривишвили с представителями компании.
Руководитель ведомства рассказала китайской делегации об экономических показателях страны. Стороны подробно поговорили о развитии энергосектора.
В свою очередь, представители Zhongbo Group сообщили, что они заинтересованы в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии.