Крупнейшая энергокомпания Китая хочет инвестировать в Грузии

Глава Минэкономики Грузии провел встречу с представителями китайской энергокомпании Zhongbo Group. Стороны обсудили перспективы развития энергосектора республики.

Крупнейшая китайская энергетическая компания Zhongbo Group может начать инвестировать в Грузию. Об этом рассказали в Минэкономики республики.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы министерства Мариам Квривишвили с представителями компании.

Руководитель ведомства рассказала китайской делегации об экономических показателях страны. Стороны подробно поговорили о развитии энергосектора.

В свою очередь, представители Zhongbo Group сообщили, что они заинтересованы в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии.

